PHILIPPE LELLOUCHE – GRAND KURSAAL Besancon

PHILIPPE LELLOUCHE Début : 2025-11-06 à 20:00. Tarif : – euros.

reporté le 06/11/25 au petit Kursaal de Besançon, les billets restent valables, remboursement acceptéSeul sur scène pour la première fois, venez découvrir Philippe Lellouchedans un one-man-show intime et personnel.Un spectacle drôle et réconfortant sur la nostalgie heureuse où ilaborde avec autodérision ses souvenirs d’enfance en famille,ses premiers émois amoureux, mais aussi ses névroses et ses coups degueule, qu’il partage sans retenue avec un public conquis.Après 15 ans de triomphe au théâtre et après avoir partagé la scèneavec les plus grands, Philippe Lellouche vous propose avec« Stand Alone » un délicieux voyage dans le temps.

GRAND KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25