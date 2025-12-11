Philippe Lellouche stand alone Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Philippe Lellouche stand alone

Samedi 31 janvier 2026 de 20h30 à 21h50. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 29 – 29 – 32 EUR

Retrouvez Philippe Lellouche dans un rapport intime avec le public.

Un spectacle drôle et réconfortant de nostalgie heureuse où il partage avec autodérision ses souvenirs d’enfance, ses émois amoureux et bien sûr ses névroses.

Après 15 ans de triomphe au théâtre, Philippe Lellouche vous propose un voyage dans le temps dans Stand Alone . Un moment de bonheur assumé dont nous avons tous besoin. .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

L’événement Philippe Lellouche stand alone Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2025-12-11 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)