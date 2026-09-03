Informations pratiques

La Souterraine

Philippe Manœuvre

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:30:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Philippe Manœuvre, figure emblématique du journalisme musical et passionné de rock, monte pour la première fois sur scène avec un spectacle qui captera l’essence d’une époque, à travers le regard gouailleur et tendre d’un éternel enfant (du rock). Rock critic le plus célèbre de France, il a serré la pince des plus grands noms depuis les années 1970. De ZZ Top à James Brown, de Diana Ross à Tina Turner, d’Ozzy Osbourne à Bob Dylan, il les connaît par cœur, il est même parti en tournée avec certains.. Attendez-vous à entendre des témoignages croustillants sur vos icônes préférées, des Who à Madonna, de John Lennon à Serge Gainsbourg. Un spectacle jubilatoire, tissé d’anecdotes et de punchlines. De la musique, de l’émotion, de l’humour, de l’imprévu. Du rock ! Philippe Manœuvre sera accompagné, pour l’occasion, de Yarol Poupaud à la guitare. .

1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

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English : Philippe Manœuvre

L’événement Philippe Manœuvre La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Sostranien