PHILIPPE MANOEUVRE – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

PHILIPPE MANOEUVRE – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne jeudi 27 novembre 2025.

CONCERT RELEASE PARTY ZEM Début : 2025-11-27 à 19:30. Tarif : – euros.

JEUDI 27 NOVEMBRE ZEM – Release Party Nouvel EP « ALIVE » 1ère PARTIE : SAND & FOLKType : FOLK ROCK ELECTRO INFOS Parking Gratuit Bar Ouvert Gratuit -12 ans19H30 PORTES 21H00 DÉBUT DU CONCERTUne Production CROSSROAD & WANTED’S MUSIC ASSO***ZEM***ZEM est un chanteur, auteur-compositeur et musicien franco-américain au parcours sin-gulier et marqué par les contrastes. Né dans un contexte familial hors du commun, il est le fils d’Edgar Zemour, figure notoire du grand banditisme, assassiné en 1983 dans sa maison à Miami. Cette tragédie survenue durant son enfance a profondément influencé sa vision du monde et nourri son univers artistique.Malgré ce passé familiale tumultueux, ZEM choisit la musique comme échappatoire et moyen d’expression. Dès l’adolescence, il s’immerge dans des styles variés, du folk à la pop, en passant par le rock et l’électro. Ses influences éclectiques se retrouvent dans des compositions où les guitares acoustiques côtoient des beats électroniques et des am-biances atmosphériques . En 2005, il fait ses débuts sur la scène musicale avec son premier album « Heavy Duty Burdens », salué pour ses textes profonds et ses sonorités hybrides mêlant l’introspec-tion et rythmes envoûtants. Cet album, qui aborde des thèmes comme le poids du passé, la rédemption et la quête de soi, séduit un public à la recherche d’authenticité.Avec son parcours atypique, sa sincérité artistique et son style inclassable, ZEM incarne une voix singulière sur la scène musicale contemporaine, capable de toucher les coeurs tout en bousculant les esprits. Deux ans plus tard, en 2007, ZEM publie son autobiographie poignante intitulée « Dream or Die » éditée chez Lattès. Dans ce livre, il se livre sans filtre sur son enfance marquée par l’ombre de son père, ses errances, ses combats intérieurs et son statut trouvé dans la musique. Plus qu’un simple récit de vie, l’ouvrage est un témoignage brut de sa résilience et la poursuite de ses rêves face aux blessures du passé. Toujours en quête de nouveaux horizons sonores, ZEM entame une collaboration fruc-tueuse avec la chanteuse Lucie in the Sky, avec qui il réalise trois EP, « Moonlight », « Run » et « Falling ». Leur duo séduit par l’alchimie de leurs voix et la richesses des arrangements mêlant folk, rock et électro. Ensemble, ils fascinent aussi bien le public français qu’international, en-chaînant concerts et roads trips musicaux où la scène devient un espace d’expression viscéral et sans compromis.Actuellement, ZEM prépare son nouvel EP intitulé « ALIVE ». Sortie : octobre 2025. Annoncé comme un voyage musical intense et personnel, ce projet promet de prolonger l’exploration des émotions brutes qui caractérise l’artiste, tout en offr ant des sonorités renouvelées. Entre introspection et énergie débordantes, « ALIVE» s’annonce comme un road trip sonore et émotionnel, fidèle à la devise qui guide ZEM depuis ses débuts : vivre pleinement ou ne pas vivre du toutDECOUVREZ ZEM sur FACEBOOK / INSTAGRAM / YOUTUBE ***SAND AND FOLK***Au carrefour de la folk et du rock, sand à créée son univers : SAND & Folks.Des écrits cachés dans un calepin depuis des années, c’est en faisant le connaissance du guitariste-composteur « Neal Black » que SAND décide de les mettre en musique. Cette première collaborateur en emmènera d’autres puisque la création musicale de ces titres se fera entre elle et Michaal Benjelloun.Mais c’est en live que l’aventure va commencer puisque SAND & Folks va être propulser en 2023 en tête d’affiche pour le festival « Huche n Groll ».? Le 1er E.P intitulé « Sunny day » voit le jour en Octobre 2024, et depuis SAND foule les scènes de café-concert et festival pour partager sa musique.DECOUVREZ SAND AND FOLK sur FACEBOOK / INSTAGRAM / YOUTUBE / LINKTREE / SITE INTERNET

CROSSROAD LES CADÉLIS EST 17690 Angoulins 17