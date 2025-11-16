Philippe Roche dans Et dieu créa la voix… Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Philippe Roche dans Et dieu créa la voix…

Dimanche 16 novembre 2025 de 18h à 19h30. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-11-16 18:00:00

fin : 2025-11-16 19:30:00

Qu’est-ce qui est plus passionnant qu’un performer vocal doté d’un humour à l’efficacité redoutable ?

Le même artiste qui, au travers de La Voix du premier cri de l’homme à aujourd’hui, vient vous raconter son histoire. Dans un spectacle d’humour musical, Philippe, ce chanteur capable de reprendre n’importe quelle voix, vous fera en plus découvrir les secrets de cet organe si quotidien… Avec bien des révélations sur le vôtre !



Dieu créa… La voix en 7 jours. Philippe Roche, en jouera pendant 1h30 ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26

