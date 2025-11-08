THIBAUD AGOSTON – ESPACE GERSON Lyon

THIBAUD AGOSTON Début : 2025-11-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Thibaud Agoston rode son troisième spectacle, sans doute le plus personnel à ce jour. Il y parle de bisexualité, d’amitié, de polyamour. Bref, de sujets qui comptent, mais toujours à sa manière : avec un flow tranchant, un humour affûté et une sincérité désarmante. Entre confidences intimes et punchlines bien senties, ce jeune suisse confirme qu’il n’est pas la pour faire de la figuration. Et vous risquez bien de tomber sous le charme, même si vous pensiez résister !

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69