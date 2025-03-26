PHILIPPINE DELAIRE – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

PHILIPPINE DELAIRE Début : 2026-02-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Philippine Delaire remonte sur scène avec « Fille à papa » !C’est au travers de ses personnages hauts en couleurs qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux que Philippine nous parle de la famille et de ses réticences à en créer une, du temps qui passe et du talent qu’il faut pour être grand sans être adulte…Une énergie folle et communicative, un spectacle solaire, et une question : Et vous, que diriez-vous à l’enfant que vous étiez ?

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86