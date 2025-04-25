Philippine Delaire Fifille à papa Gare du Midi Biarritz

Philippine Delaire Fifille à papa PROMO 30%

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

C’est au travers de ses personnages hauts en couleurs qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux que Philippine vous parle de la famille et de ses réticences à en créer une, du temps qui passe et du talent qu’il faut pour être grand sans être adulte.

Une énergie folle et communicative, un spectacle solaire, et une question et vous, que diriez-vous vous à l’enfant que vous étiez ?

It is through her colorful characters, which have made her successful on social media, that Philippine talks to you about family and her reluctance to create one, about the passing of time, and the talent needed to be great without being an adult. A wild and contagious energy, a radiant performance, and a question: and you, what would you say to the child you once were?

Durée 1H30 .

