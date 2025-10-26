Philippine Delaire : Fifille à Papa Cité des Congrès Nantes
Philippine Delaire : Fifille à Papa Cité des Congrès Nantes samedi 25 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 20:00 –
Gratuit : non 24 € à 39 € 24 € à 39 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/philippine-delaire-fifille-a-papa.html Tout public
One woman show C’est au travers de ses personnages hauts en couleurs qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux que Philippine vous parle de la famille et de ses réticences à en créer une, du temps qui passe et du talent qu’il faut pour être grand sans être adulte. Une énergie folle et communicative, un spectacle solaire, et une question : et vous, que diriez-vous vous à l’enfant que vous étiez ? Représentation dans l’auditorium 800
Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000
02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/philippine-delaire-fifille-a-papa.html