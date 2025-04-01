PHILIPPINE DELAIRE – GARE DU MIDI Biarritz

PHILIPPINE DELAIRE Début : 2026-03-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Philly et 1.618 présentent : PHILIPPINE DELAIREFIFILLE À PAPAC’est au travers de ses personnages hauts en couleurs qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux que Philippine vous parle de la famille et de ses réticences à en créer une, du temps qui passe et du talent qu’il faut pour être grand sans être adulte.Une énergie folle et communicative, un spectacle solaire, et une question : et vous, que diriez-vous vous à l’enfant que vous étiez ?Inst Philippine Delaire : @philippinedelaire

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64