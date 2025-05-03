YANN TIERSEN – LE CENTQUATRE-PARIS Paris

RADICAL PRODUCTION PRÉSENTE : YANN TIERSENYann Tiersen revient avec une performance solo mêlant piano et électronique pour soutenir son nouvel album Rathlin from a Distance The Liquid Hour, disponible chez PIAS. Vous ne pensiez quand même pas que le musicien ouessantin resterait à quai plus de quelques jours ? Il vous donne rendez-vous le 30 octobre 2025 au Centquatre, à Paris. Rathlin from a Distance The Liquid Hour est un album divisé en deux parties distinctes mais interconnectées, chacune ayant ses propres caractéristiques sonores uniques. Il marque une étape audacieuse dans l’évolution musicale de Yann Tiersen : un mélange d’éléments acoustiques et électroniques qui explore toute la gamme des émotions humaines, depuis la réflexion introspective jusqu’aux appels puissants au changement collectif.

LE CENTQUATRE-PARIS 5, Rue Curial 75019 Paris 75