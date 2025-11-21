PHILIPPINE DELAIRE – PALAIS DES CONGRES TOURS – RONSARD Tours

PHILIPPINE DELAIRE Début : 2025-11-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Philippine Delaire remonte sur scène avec « Fille à papa » !C’est au travers de ses personnages hauts en couleurs qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux que Philippine nous parle de la famille et de ses réticences à en créer une, du temps qui passe et du talent qu’il faut pour être grand sans être adulte…Une énergie folle et communicative, un spectacle solaire, et une question : Et vous, que diriez-vous à l’enfant que vous étiez ?

PALAIS DES CONGRES TOURS – RONSARD 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37