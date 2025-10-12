Philippine Delaire Palais Beaumont Pau

Philippine Delaire

Palais Beaumont Allée Alfred de Musset Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

C’est au travers de ses personnages hauts en couleurs qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux que Philippine vous parle de la famille et de ses réticences à en créer une, du temps qui passe et du talent qu’il faut pour être grand sans être adulte.

Une énergie folle et communicative, un spectacle solaire, et une question et vous, que diriez-vous vous à l’enfant que vous étiez ? .

Palais Beaumont Allée Alfred de Musset Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Philippine Delaire

German : Philippine Delaire

Italiano :

Espanol : Philippine Delaire

L’événement Philippine Delaire Pau a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Pau