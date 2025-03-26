PHILIPPINE LAVREY – SALLE EDOUARD HERRIOT Lyon

PHILIPPINE LAVREY Début : 2026-04-28 à 20:00. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : PHILIPPINE LAVREYAutrice, compositrice et multi-instrumentiste, Philippine Lavrey fait partie des jeunes chanteuses actuelles les plus prometteuses. Par sa voix à part où le grain folk se marie au velours pop, par ses textes ciselés, par son jeu de guitare et par la pop attitude de ses arrangements, Philippine Lavrey s’inscrit dans le sillage de ses modèles, de Vianney à John Mayer, de Taylor Swift à France Gall, de Miley Cyrus à Ben Mazué, tout en cultivant sa singularité, celle d’une interprète accomplie, touchante, sensible et drôle. Après une année 2023 marquée par le triomphe de son tube In The Stars en duo avec Benson Boone et après une tournée à guichet fermé au printemps 2024, Philippine Lavrey vous donne de nouveau rendez-vous en 2025 ! Laissez-vous embarquer dans son univers, entre sa voix envoutante, la malice de ses textes et la douceur de sa pop. A découvrir absolument !

SALLE EDOUARD HERRIOT 1 PLACE ANTONIN JUTARD 69003 Lyon 69