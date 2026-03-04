Philippines – Archipel aux 110 millions de sourires – Vu du Monde, Studio 43, Dunkerque

Philippines – Archipel aux 110 millions de sourires – Vu du Monde Vendredi 27 mars, 14h30 Studio 43 Nord

Tarifs : 9,50€ / réduit (-25 ans et +60 ans) : 8,50€ / Gratuit : enfants -12 ans (enfant gratuit pour 1 adulte payant)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T14:30:00+01:00 – 2026-03-27T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T14:30:00+01:00 – 2026-03-27T17:30:00+01:00

Alpes : ambiance des cimes

de Philppe et Maricris Jacq

France I 2022 I 1h30 l documentaire

Cet archipel de 7107 îles situé en Asie du Sud-Est fait partie de la ceinture de feu du Pacifique. C’est au 16ème siècle que Fernand de Magellan débarque sur ces îles et les revendique pour la Couronne d’Espagne. Trois siècles de colonisation espagnole suivis de cinquante ans d’occupation américaine en ont fait le seul pays d’Asie majoritairement catholique.

En partenariat avec Vu du Monde

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2233?showId=26945&title=PHILIPPINES+%3A+Archipel+aux+110+millions+de+sourires »}]

Film suivi d’une conférence Studio 43 Vu du Monde