Phill Niblock Reminiscence – Concert avec Solar Return & Katherine Liberovskaya APO33 – La Fabrique Ile de Nantes/Plateforme Intermédia Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 18:00 – 20:00

Gratuit : oui entrée libre tout public

Samedi 4 octobre 202518h – Entrée LibrePlateforme IntermédiaLe concert démarre à 18h30Le duo Solar Return (Jenny Pickett & Julien Ottavi) et l’artiste intermedia Katherine Liberovskaya proposent une soirée dédiée à la mémoire de Phill Niblock, figure emblématique de la musique drone et de l’art intermedia.Plutôt qu’une interprétation stricte de ses partitions, ce concert fait le choix de la réminiscence : revisiter ses approches à travers l’expérience de l’écoute, réactiver leurs textures denses et vibrantes, en laisser surgir l’esprit et la puissance. C’est une manière de faire vivre encore cette musique exigeante et radicale, en la traversant de pratiques actuelles et singulières.Le public est invité à une immersion sonore et visuelle où le temps semble se dilater, où les couches harmoniques et spectrales s’enchevêtrent pour créer une intensité sensorielle proche de l’infini. Entre hommage et prolongement, ce concert est une rencontre avec une œuvre majeure qui continue d’inspirer et de transformer notre perception du son et de l’espace.En résonance directe avec l’exposition October 92, cette soirée s’inscrit comme un moment fort, célébrant à la fois la mémoire et la vitalité toujours actuelle du travail de Phill Niblock.

APO33 – La Fabrique Ile de Nantes/Plateforme Intermédia Île de Nantes Nantes 44200

02 51 89 47 16 http://apo33.org/ 0632691782 https://apo33.org/?p=12368