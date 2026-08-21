Philo avec Yan Marchand « Hommes / femmes : une égalité réelle est-elle possible ? » Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque "Les trésors de tolente" · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Philo avec Yan Marchand « Hommes / femmes : une égalité réelle est-elle possible ? »
Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 18:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Sortez les blocs-notes et les chronomètres. Combien de temps pour les tâches ménagères, les gardes d’enfants et le taxi ? Faites les comptes et sortez les contrats ? Quels salaires pour quels emplois ? Ouvrons les portes du pouvoir : qui est à la tête ? Quelle est l’origine de cette inégalité ? Pourquoi touche-t-elle davantage les femmes que les hommes ? Déclarons l’égalité ! Facile à dire… Quel serait le visage d’une égalité réelle ?
Offrons-nous une heure de philosophie pour imaginer un monde où « égalité » ne serait pas seulement un mot un l’air. .
Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English :
L’événement Philo avec Yan Marchand « Hommes / femmes : une égalité réelle est-elle possible ? » Plouguerneau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT PAYS DES ABERS
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