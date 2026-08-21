Informations pratiques

Plouguerneau

Philo avec Yan Marchand « Hommes / femmes : une égalité réelle est-elle possible ? »

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 18:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Sortez les blocs-notes et les chronomètres. Combien de temps pour les tâches ménagères, les gardes d’enfants et le taxi ? Faites les comptes et sortez les contrats ? Quels salaires pour quels emplois ? Ouvrons les portes du pouvoir : qui est à la tête ? Quelle est l’origine de cette inégalité ? Pourquoi touche-t-elle davantage les femmes que les hommes ? Déclarons l’égalité ! Facile à dire… Quel serait le visage d’une égalité réelle ?

Offrons-nous une heure de philosophie pour imaginer un monde où « égalité » ne serait pas seulement un mot un l’air. .

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English :

L’événement Philo avec Yan Marchand « Hommes / femmes : une égalité réelle est-elle possible ? » Plouguerneau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT PAYS DES ABERS