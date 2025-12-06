Philo en famille — Est-ce qu’imaginer un monde meilleur, c’est déjà le rendre un peu réel ? Maison Européenne de la Photographie Paris

En résonnance avec les expositions de Tyler Mitchell — Wish This Was Real, l’atelier philo invite adultes et enfants à réfléchir ensemble à la puissance de l’imaginaire. Comment le rêve, la création ou l’émerveillement peuvent transformer le réel ? Tyler Mitchell façonne des images d’un monde désirable, d’un monde plus doux, plus libre, plus juste, il crée le monde qu’il aimerait voir exister. Nous nous demanderons si l’art dans ses multiples formes possède un pouvoir d’action, de modification, un effet sur le monde ? La technique transforme la nature, l’action politique transforme la vie des humain·es, l’art le peut-il ? Ces questions abordent implicitement la notion d’utopie comme force de transformation du monde. L’art relève de l’imaginaire, à quel moment influence-t-il le réel ? Et si l’imagination avait aussi ses limites…

____________________

Marine Lemaire

Marine Lemaire est diplômée de l’École Supérieure d’Arts et Médias de Caen et formée en tant qu’intervenante en conception et animation d’ateliers philosophiques pour les enfants et adolescents à l’Université de Nantes. Elle croit en la philosophie comme base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale. Les enfants ont une grande capacité à se questionner, leur donner la possibilité de le faire est primordial pour leur permettre de se bâtir un soi, pour coexister, coopérer et prendre conscience d’un monde divers.

Profitez d’un moment en famille à la MEP pour partager et échanger ensemble autour d’une thématique philosophique liée à l’exposition, et accessible aux plus jeunes. Après la découverte en autonomie de l’exposition « Tyler Mitchell — Wish This Was Real », parents et enfants sont invité·es à se rassembler pour prendre le temps d’exprimer leurs idées, d’échanger et d’écouter, en toute convivialité.

Le samedi 06 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

payant

De 5 à 15 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T15:30:00+01:00

fin : 2025-12-06T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T14:30:00+02:00_2025-12-06T16:00:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/est-ce-quimaginer-un-monde-meilleur-cest-deja-le-rendre-un-peu-reel/