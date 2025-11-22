Philo en famille — Liberté, où es-tu ? Maison Européenne de la Photographie Paris

Le croisement des expositions de Tyler Mitchell et Felipe Romero Beltrán invite adultes et enfants à réfléchir sur cette notion. Pour Mitchell, puisque la liberté est imaginaire, rêvée, poétique, pleine de possibles, elle se vit dans la lumière, le jeu, l’expression de soi (autodétermination). Pour Beltrán, la liberté est contrainte, fragile, en construction. Si nos besoins premiers ne sont pas satisfaits, où se trouve la liberté ? Être libre, est-ce pouvoir rêver sa vie ? Les lois nous empêchent-elles de l’être ? Cet atelier en famille sera l’occasion d’échanger sur nos libertés individuelles et collectives.

Marine Lemaire

Marine Lemaire est diplômée de l’École Supérieure d’Arts et Médias de Caen et formée en tant qu’intervenante en conception et animation d’ateliers philosophiques pour les enfants et adolescents à l’Université de Nantes. Elle croit en la philosophie comme base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale. Les enfants ont une grande capacité à se questionner, leur donner la possibilité de le faire est primordial pour leur permettre de se bâtir un soi, pour coexister, coopérer et prendre conscience d’un monde divers

Profitez d’un moment en famille à la MEP pour partager et échanger ensemble autour d’une thématique philosophique liée aux expositions, et accessible aux plus jeunes. Après la découverte en autonomie des expositions « Tyler Mitchell — Wish This Was Real » et « Felipe Romero Beltrán — Dialect », parents et enfants sont invité·es à se rassembler pour prendre le temps d’exprimer leurs idées, d’échanger et d’écouter, en toute convivialité.

Le samedi 22 novembre 2025

de 14h30 à 16h00

payant

De 5 à 15 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

