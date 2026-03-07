Philo en famille — Peut-on exister sans être regardé·e ? Maison Européenne de la Photographie Paris

Dana Lixenberg photographie des personnes souvent peu représentées. Faire comme si une personne ou un groupe n’existaient pas, en les ignorant, en les effaçant des regards, des discours et des représentations, c’est une manière de ne pas les reconnaître. Est-il important d’être vu·e ? Qui voit-on rarement et pourquoi ? Exister, est-ce être vivant·e, penser, ressentir, ou être reconnu·e par les autres ? Le regard des autres nous aide-t-il à nous sentir réel·les ou important·es ? Peut-on se voir soi-même sans passer par le regard des autres ? Et si personne ne nous regardait jamais, est-ce que cela changerait qui nous sommes ?

Profitez d’un moment en famille à la MEP pour partager et échanger ensemble autour d’une thématique philosophique liée aux expositions, et accessible aux plus jeunes. Après la découverte en autonomie de l’exposition « Dana Lixenberg — American Images », parents et enfants sont invité·es à se rassembler pour prendre le temps d’exprimer leurs idées, d’échanger et d’écouter, en toute convivialité.

Le samedi 11 avril 2026

de 14h30 à 16h00

payant

Adulte : 15 € | Enfant : 5 €

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

