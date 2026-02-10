Philo en famille — Pourquoi les gens se mettent-ils en groupe ? Maison Européenne de la Photographie Paris

Dana Lixenberg documente des communautés, des quartiers, l’amitié ; son travail sera l’occasion de réfléchir à la place du collectif dans nos vies. À travers lui, comment se façonnent nos identités ? A-t-on besoin d’appartenir à un groupe pour exister ou se sentir soutenu·e ? Nous permet-il d’être différent·e, ou nous demande-t-il de nous ressembler ? Est-ce qu’on choisit toujours son groupe ? S’il peut apporter aide, sécurité, force ou exploration, que nous demande-t-il en échange ? Un groupe sans règles existe-t-il vraiment ?

Marine Lemaire

Marine Lemaire est diplômée de l’École Supérieure d’Arts et Médias de Caen et formée en tant qu’intervenante en conception et animation d’ateliers philosophiques pour les enfants et adolescent·es à l’Université de Nantes. Elle croit en la philosophie comme base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale. Les enfants ont une grande capacité à se questionner, leur donner la possibilité de le faire est primordial pour leur permettre de se bâtir un soi, pour coexister, coopérer et prendre conscience d’un monde divers.

Profitez d’un moment en famille à la MEP pour partager et échanger ensemble autour d’une thématique philosophique liée aux expositions, et accessible aux plus jeunes. Après la découverte en autonomie des expositions « Dana Lixenberg — American Images » et Faire groupe à la Petite Galerie, parents et enfants sont invité·es à se rassembler pour prendre le temps d’exprimer leurs idées, d’échanger et d’écouter, en toute convivialité.

Le samedi 14 mars 2026

de 14h30 à 16h00

payant

Adulte : 15 € | Enfant : 5 €

Public enfants. A partir de 7 ans.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/philo-en-famille-pourquoi-les-gens-se-mettent-ils-en-groupe/ +33144787500 info@mep-fr.org



