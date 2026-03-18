PHILO ENFANCE À QUOI SERT LE JEU?

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le jeu à tous les âges choix, plaisirs et défis. Atelier suivi d’un échange avec les parents pour prolonger la réflexion.

Le jeu accompagne toutes les étapes de la vie plaisir, défis, découvertes mais aussi frustrations. Les formes de jeux évoluent, tout comme le temps que l’on choisit d’y consacrer. Quels jeux privilégie-t-on, avec qui y joue-t-on et pour quelles raisons ?

L’atelier sera suivi d’un temps d’échange avec les parents afin de poursuivre la réflexion et le dialogue à la maison.

Par Chantal Ferrier et Marie Pantalacci.

Sur inscription pour les enfants de 6 à 12 ans.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu . .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Play at all ages: choices, pleasures and challenges. Workshop followed by an exchange of ideas with parents.

L’événement PHILO ENFANCE À QUOI SERT LE JEU? Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34