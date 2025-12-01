Philo’ et Menthe à l’eau ! La Virgule Morlaix

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix

2025-12-16 18:30:00

2025-12-16 20:00:00

2025-12-16

Mardi 16 décembre, 18h30 Notre époque est-elle devenue celle de la superficialité ? ?

Souci des apparences, culte des paillettes et des miroirs, volatilité de l’opinion, influences constantes des modes et goût du vide où se niche la superficialité ? Est-elle la signature d’une époque, la nôtre ? Mais faut-il forcément y voir un déclin ? La superficialité peut-elle au contraire devenir une qualité ? Donnons une heure de philosophie pour voyager entre légèreté et profondeur.

Entretien philosophique animé par Yan Marchand, docteur en philosophie et auteur passionnant et accessible.

Réservation obligatoire GRATUIT

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 +33 2 98 19 19 09

