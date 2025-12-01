Philo’ et Menthe à l’eau ! La Virgule Morlaix
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-12-16 18:30:00
fin : 2025-12-16 20:00:00
2025-12-16
Mardi 16 décembre, 18h30 Notre époque est-elle devenue celle de la superficialité ? ?
Souci des apparences, culte des paillettes et des miroirs, volatilité de l’opinion, influences constantes des modes et goût du vide où se niche la superficialité ? Est-elle la signature d’une époque, la nôtre ? Mais faut-il forcément y voir un déclin ? La superficialité peut-elle au contraire devenir une qualité ? Donnons une heure de philosophie pour voyager entre légèreté et profondeur.
Entretien philosophique animé par Yan Marchand, docteur en philosophie et auteur passionnant et accessible.
Adulte Réservation obligatoire GRATUIT .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
