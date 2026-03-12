PHILO’CHÂTEAU Place Juhel Mayenne

PHILO’CHÂTEAU

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

RDV au Musée du Château de Mayenne pour une visite Philo’Château !

La philo s’invite au château ! Pars à la rencontre d’un objet archéologique pour stimuler ta curiosité, ton imagination et ta réflexion.

Ensemble, nous allons nous poser des questions et jouer avec les idées.

5/7 ans de 10h30 à 12h

8/12 ans de 14h30 à 16h30

Sur inscription .

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17

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English :

Meet us at the Musée du Château de Mayenne for a Philo’Château tour!

L’événement PHILO’CHÂTEAU Mayenne a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Mayenne Co