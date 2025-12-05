Philokalia Rue Fort du Sanctuaire Marseille 7e Arrondissement

Vendredi 5 décembre 2025 de 20h à 21h15. Rue Fort du Sanctuaire Basilique Notre-Dame de la Garde Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 21:15:00

2025-12-05

Du 28 novembre au 7 décembre 2025, Sacrée Musique revient pour une 5ème édition élargie à toute la région Sud 43 concerts illuminés à la vraie bougie dans les églises emblématiques du territoire, avant Noël. Programme et réservations sacreemusique.com

Sur les terres du Moyen Orient, la disparition des Chrétiens d’Orient présents depuis deux millénaires est une tragédie. Pour alerter sur cette situation, le chœur maronite Philokalia vient tout spécialement du Liban avec un programme autour de la paix, reliant orient et occident, musique arabe et musique classique. Bouleversant. .

Rue Fort du Sanctuaire Basilique Notre-Dame de la Garde Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billeterie@sacreemusique.fr

English :

From November 28 to December 7, 2025, Sacrée Musique returns for a 5th edition extended to the entire southern region: 43 concerts illuminated by real candlelight in the region’s emblematic churches, in the run-up to Christmas. Program and reservations: sacreemusique.com

German :

Vom 28. November bis 7. Dezember 2025 kehrt Sacrée Musique für eine fünfte, auf die gesamte Region Südfrankreich ausgeweitete Ausgabe zurück: 43 Konzerte, die in den symbolträchtigen Kirchen der Region vor Weihnachten mit echten Kerzen beleuchtet werden. Programm und Reservierungen: sacreemusique.com

Italiano :

Dal 28 novembre al 7 dicembre 2025, Sacrée Musique torna per una quinta edizione che coprirà tutto il Sud della Francia: 43 concerti illuminati da vere candele nelle chiese emblematiche della regione prima del Natale. Programma e prenotazioni: sacreemusique.com

Espanol :

Del 28 de noviembre al 7 de diciembre de 2025, Sacrée Musique vuelve para una 5ª edición que recorrerá todo el Sur de Francia: 43 conciertos iluminados con velas reales en las iglesias emblemáticas de la región antes de Navidad. Programa y reservas: sacreemusique.com

