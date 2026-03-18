PHILOMENE VOX

2 rue Arago Capestang Hérault

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Groupe Philomène Vox à la Maison du Peuple musique Soul.

Buvette sur place

Groupe Philomène Vox à la Maison du Peuple musique Soul.

Buvette sur place .

2 rue Arago Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 03 56 79 42 capestacles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PHILOMENE VOX

Groupe Philomène Vox at the Maison du Peuple Soul music.

Refreshments on site

L’événement PHILOMENE VOX Capestang a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN