PHILOMENE VOX Capestang
PHILOMENE VOX Capestang samedi 11 avril 2026.
PHILOMENE VOX
2 rue Arago Capestang Hérault
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Groupe Philomène Vox à la Maison du Peuple musique Soul.
Buvette sur place
Groupe Philomène Vox à la Maison du Peuple musique Soul.
Buvette sur place .
2 rue Arago Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 03 56 79 42 capestacles@gmail.com
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English : PHILOMENE VOX
Groupe Philomène Vox at the Maison du Peuple Soul music.
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L’événement PHILOMENE VOX Capestang a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN