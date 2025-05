Philosophie au musée Thème La Mort – Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement, 20 juin 2025 14:00, Marseille 6e Arrondissement.

Le musée Cantini propose à ses visiteurs un cylce de rencontres « Philosophie au musée ».

L’œuvre Fleur en danger, suggère la tension entre beauté et fragilité, entre épanouissement et menace. Giacometti semble ici explorer les thèmes de la vulnérabilité de la nature et de l’existence humaine. À travers cette sculpture, l’artiste donne forme à une idée d’impermanence, de survie dans un monde hostile, où la délicatesse est toujours sur le fil du danger.



En écho à l’exposition Alberto Giacometti. Sculpter le vide, le musée Cantini propose des rencontres originales de dialogues philosophiques. À partir des œuvres présentées le public pourra faire acte de philosopher, chacun construira sa pensée en rencontrant la pensée des autres participants. l’art, comme la philosophie, cherche, l’un à travers les formes et l’autre à travers les concepts, à transcender le réel, à sortir de nos sentiers battus et connus en quête de vérité et de beauté. Les thèmes comme la mort, le destin, la liberté seront évoqués avec les philosophes Danielle Chaillot* et Antoine Hérisseau*.



*Danielle Chaillot formatrice en philosophie pratique, formée auprès de l’association Sève, présidée par Frédéric Lenoir, elle anime depuis plus de 8 ans des cafés-philo mensuels dans des milieux associatifs à Paris, et plus récemment à Marseille, pour un public adulte et auprès d’enfants en école primaire (école élémentaire Saint-Gabriel, dans le 14e arrondissement de Marseille).



*Antoine Hérisseau formateur en philosophie pratique depuis 8 ans, inspiré par les pratiques philosophiques de Michel Tozzi et formé au dialogue socratique à l’Institut de Pratiques Philosophiques (IPP), il anime depuis 6 ans des ateliers de pratique philosophique basés sur le dialogue, dans le milieu associatif et professionnel.



• Réservation conseillée au standard du musée 04 13 94 83 30 .

Musée Cantini 19 Rue Grignan

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 30 musee-cantini@marseille.fr

English :

The Cantini Museum is offering its visitors a series of « Philosophy at the Museum » encounters.

German :

Das Cantini-Museum bietet seinen Besuchern eine Reihe von Treffen unter dem Motto « Philosophie im Museum » an.

Italiano :

Il Museo Cantini propone ai suoi visitatori una serie di eventi « Filosofia al Museo ».

Espanol :

El Museo Cantini ofrece a sus visitantes una serie de actos de « Filosofía en el Museo ».

