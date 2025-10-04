Philosophie de la Pomme de Terre Amiens

Dans le cadre du Mois de l’Alimentation, Amiens Show Patate vous invite à creuser le sujet avec la conférence Philosophie de la pomme de terre !

La pomme de terre, un objet philosophique ? Métaphysique, politique, éthique, esthétique…de la patate ?

English :

As part of Food Month, Amiens Show Patate invites you to delve into the subject with the Philosophie de la pomme de terre conference!

The potato, a philosophical object? Metaphysics, politics, ethics, aesthetics…of the potato?

German :

Im Rahmen des Monats der Ernährung lädt Amiens Show Patate Sie dazu ein, das Thema mit der Konferenz Philosophie der Kartoffel zu vertiefen!

Die Kartoffel, ein philosophisches Objekt? Metaphysik, Politik, Ethik, Ästhetik…der Kartoffel?

Italiano :

Nell’ambito del Mese dell’Alimentazione, Amiens Show Patate vi invita ad approfondire l’argomento con una conferenza dal titolo Filosofia della patata!

La patata è un oggetto filosofico? La metafisica, la politica, l’etica e l’estetica della patata?

Espanol :

En el marco del Mes de la Alimentación, Amiens Show Patate le invita a profundizar en el tema con una charla titulada ¡Filosofía de la patata!

¿Es la patata un objeto filosófico? ¿La metafísica, la política, la ética y la estética de la patata?

