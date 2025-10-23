PHILOSOPHONS ! Octon
PHILOSOPHONS ! Octon jeudi 23 octobre 2025.
PHILOSOPHONS !
Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault
Début : 2025-10-23
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-10-23 2025-12-18
Atelier Philo intergénérationnel pour réfléchir à un sujet universel en s’amusant. À chaque séance, un thème différent choisi en fonction des discussions de la rencontre précédente.
Dès 7 ans Durée 1h
Gratuit, sur inscription. .
Place Paul Vigné d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 22 79 biblio.octon@orange.fr
English :
Intergenerational Philo workshop to reflect on a universal subject while having fun. Each session focuses on a different theme, chosen on the basis of discussions at the previous meeting.
German :
Generationsübergreifender Philo-Workshop, um spielerisch über ein universelles Thema nachzudenken. In jeder Sitzung wird ein anderes Thema gewählt, das auf den Diskussionen des vorherigen Treffens basiert.
Italiano :
Un laboratorio di filosofia intergenerazionale per riflettere su un tema universale divertendosi. Ogni sessione si concentra su un tema diverso, scelto sulla base delle discussioni dell’incontro precedente.
Espanol :
Un taller de filosofía intergeneracional para reflexionar sobre un tema universal divirtiéndose. Cada sesión se centra en un tema diferente, elegido a partir de los debates de la reunión anterior.
