PHILOSOPHONS ! Octon

PHILOSOPHONS ! Octon jeudi 23 octobre 2025.

PHILOSOPHONS !

Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-10-23 2025-12-18

Atelier Philo intergénérationnel pour réfléchir à un sujet universel en s’amusant. À chaque séance, un thème différent choisi en fonction des discussions de la rencontre précédente.

Atelier philo intergénérationnel pour réfléchir à un sujet universel, tout en s’amusant. À chaque séance, un thème différent choisi en fonction des discussions du rendez-vous précédent.

Dès 7 ans Durée 1h

Gratuit, sur inscription. .

Place Paul Vigné d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 22 79 biblio.octon@orange.fr

English :

Intergenerational Philo workshop to reflect on a universal subject while having fun. Each session focuses on a different theme, chosen on the basis of discussions at the previous meeting.

German :

Generationsübergreifender Philo-Workshop, um spielerisch über ein universelles Thema nachzudenken. In jeder Sitzung wird ein anderes Thema gewählt, das auf den Diskussionen des vorherigen Treffens basiert.

Italiano :

Un laboratorio di filosofia intergenerazionale per riflettere su un tema universale divertendosi. Ogni sessione si concentra su un tema diverso, scelto sulla base delle discussioni dell’incontro precedente.

Espanol :

Un taller de filosofía intergeneracional para reflexionar sobre un tema universal divirtiéndose. Cada sesión se centra en un tema diferente, elegido a partir de los debates de la reunión anterior.

L’événement PHILOSOPHONS ! Octon a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS