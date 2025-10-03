Phoenix POP Arles

Phoenix POP Arles vendredi 3 octobre 2025.

Phoenix

Vendredi 3 octobre 2025 de 18h30 à 19h30. POP 1 rue Ferdiand de Lesseps Arles Bouches-du-Rhône

Phoenix, c’est l’histoire d’une assemblée citoyenne, d’un chantier, d’une famille. On y parle de démocratie, de catastrophe écologique, d’héritage. Et surtout, de Liberté. Et à la fin, ça finit bien. Peut-être.

Certain·es d’entre vous ont peut-être déjà vu Apocalypse de Marzouk Machine qui sillonne la France depuis 2019 pour préparer la population à la fin du monde afin qu’elle réagisse et évite le pire… ! Six ans plus tard, force est de constater que l’humanité semble bien incapable de se sauver elle-même. Tel l’oiseau mythique qui renait de ses cendres, la compagnie compte de nouveau arpenter les villes et villages de France pour questionner la raison pour laquelle nous restons, au bord de la brèche, hébété·es face à l’effondrement. Phoenix, c’est l’histoire d’une assemblée citoyenne, d’un chantier, d’une famille. On y parle de démocratie, de catastrophe écologique, d’héritage. Mais aussi… d’une I.A. qui ne sait pas faire une tarte aux pommes avec amour, du privé qui est politique. Et surtout, de Liberté. Et à la fin, ça finit bien. Peut-être. .

POP 1 rue Ferdiand de Lesseps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@lecitronjaune.com

English :

Phoenix is the story of a citizens’ assembly, a construction site and a family. It’s about democracy, ecological disaster and heritage. And above all, freedom. And in the end, it ends well. Maybe it does.

German :

Phoenix ist die Geschichte einer Bürgerversammlung, einer Baustelle und einer Familie. Es geht um Demokratie, eine Umweltkatastrophe, ein Erbe. Und vor allem von Freiheit. Und am Ende gibt es ein Happy End. Vielleicht.

Italiano :

Phoenix è la storia di un’assemblea di cittadini, di un cantiere e di una famiglia. Parla di democrazia, disastro ecologico e patrimonio. E soprattutto di libertà. E alla fine ha un lieto fine. Forse è così.

Espanol :

Phoenix es la historia de una asamblea ciudadana, una obra y una familia. Trata de democracia, desastre ecológico y patrimonio. Y, sobre todo, de libertad. Y al final, tiene un final feliz. Puede que sí.

