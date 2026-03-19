Phoenix Tragi-comédie philosophique de rue Rue Jean-Marie Le Bris Brest

Phoenix Tragi-comédie philosophique de rue

Rue Jean-Marie Le Bris Parc à Chaînes Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:32:00

fin : 2026-05-27 21:32:00

Date(s) :

2026-05-27

C’est l’histoire d’une assemblée citoyenne, d’un chantier, d’une famille.

On y parle de démocratie, de catastrophe écologique, d’héritage.

Mais aussi… d’une I.A. qui ne sait pas faire une tarte aux pommes avec amour, du privé qui est politique.

Et surtout, de Liberté.

Et à la fin, ça finit bien.

Informations pratiques

A partir de 10 ans.

Durée 3h avec entracte. .

Rue Jean-Marie Le Bris Parc à Chaînes Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 19 46

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English :

L’événement Phoenix Tragi-comédie philosophique de rue Brest a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue