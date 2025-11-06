PHOENIX TRIBUTE – LIVE CONCERT – LE BATEAU PHARE Paris

PHOENIX TRIBUTE – LIVE CONCERT Début : 2025-11-06 à 20:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : PHOENIX TRIBUTE – LIVE CONCERTLe jeudi 6 novembre, monte à bord du Bateau Phare pour une soirée flamboyante en hommage au groupe culte PHOENIX.Un concert tribute vibrant, élégant et électrique… comme une nuit d’été à Versailles.?? Tu chantes encore Lisztomania dans ta chambre comme si c’était 2009 ??? Tu rêves d’entendre en live les mélodies planantes de 1901 ou If I Ever Feel Better ?Ce soir-là, l’indie-pop française reprend vie, dans un décor envoûtant face à la Seine.?? AU PROGRAMME :Un tribute live pour replonger dans les hymnes pop-rock qui ont marqué une génération : Too Young , Everything Is Everything , Entertainment , Lasso , et bien d’autres encore.?? Lieu : Le Bateau Phare – 3 Port de la Gare, 75013 Paris?? Date : Jeudi 6 novembre? Ouverture des portes : 20h?? Concert : dès 21h?? Bar & restauration sur place?? Dress code : pop chic, rétro indie, couleurs vives.Viens comme tu es… ou comme dans un clip de Phoenix en 2013.?? #PhoenixTribute #LiveConcert #BateauPhare #ParisConcert #IndiePop #Lisztomania #1901 #ConcertPhoenix #TributeNight?? Licence spectacle : PLATESV-D-2024-001569

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE BATEAU PHARE 3 PORT DE LA GARE, QUAI FRANÇOIS 75013 Paris 75