Phot’Aix Festival photographique d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Phot’Aix Festival photographique d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence vendredi 17 octobre 2025.

Phot’Aix Festival photographique d’Aix-en-Provence

Du 17/10/2025 au 05/01/2026 tous les jours. Musée des Tapisseries / Dans les rues du centre-ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2026-01-05

Date(s) :

2025-10-17

Alors que les Regards Croisés ont investi la Méditerranée pour les dernières éditions du festival, le choix du Portugal marque une ouverture sur l’Atlantique, tout en conservant un ancrage méditerranéen par sa longue histoire latine et andalouse.

Choix de transition donc, déterminé par les liens particuliers entre Aix-en-Provence et Coimbra ces deux villes universitaires dont nous célébrons cette année les 40 ans du jumelage.

Au-delà de nos deux cités, les Regards Croisés promeuvent les visions d’artistes portugais et français contemporains. Le croisement des regards montre une convergence des thèmes qui expriment néanmoins des visions très personnelles. Elles se révèlent intimistes, chargées de sensibilités, d’émotions et de questionnements liés à la transmission, à la mémoire, au territoire…



Inauguration le vendredi 17 octobre avec la présentation des photographes, Salle des Etats de Provence Place de l’Hôtel de Ville.





Phot’Aix, Festival de Photographie, organisé à Aix-en-Provence par la Fontaine Obscure s’attache à relever un double défi



Promouvoir la photographie contemporaine en favorisant les échanges entre artistes français et étrangers dans le cadre de l’exposition internationale Regards Croisés

Faire descendre la photographie dans la rue et favoriser l’émergence de nouveaux talents, en organisant Les Parcours photographiques thématiques à Aix en Provence et dans le Pays d’Aix portant la photographie au regard de tous. .

Musée des Tapisseries / Dans les rues du centre-ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 27 82 41

English :

While Regards Croisés has taken in the Mediterranean for the last few editions of the festival, the choice of Portugal marks an opening onto the Atlantic, while retaining its Mediterranean roots through its long Latin and Andalusian history.

German :

Während die Regards Croisés bei den letzten Ausgaben des Festivals den Mittelmeerraum einbezogen haben, markiert die Wahl Portugals eine Öffnung zum Atlantik, wobei die mediterrane Verankerung durch die lange lateinamerikanische und andalusische Geschichte erhalten bleibt.

Italiano :

Se nelle ultime edizioni Regards Croisés ha abbracciato il Mediterraneo, la scelta del Portogallo segna un’apertura verso l’Atlantico, pur conservando le sue radici mediterranee grazie alla sua lunga storia latina e andalusa.

Espanol :

Mientras que Regards Croisés ha acogido el Mediterráneo en las últimas ediciones del festival, la elección de Portugal marca una apertura hacia el Atlántico, al tiempo que conserva sus raíces mediterráneas a través de su larga historia latina y andaluza.

L’événement Phot’Aix Festival photographique d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence