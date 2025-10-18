Phot’Aix galerie Néa, partenaire du festival Galerie Néa Aix-en-Provence

La galerie Néa participe pour la 1ère fois au festival Phot’Aix et présente l’exposition À travers de la photographe Laurence Biaggi. Cette série de six images explore la frontière entre intimité et monde extérieur à travers le motif de la fenêtre.

Cette série, composée de cinq photographies, a été réalisée depuis l’intérieur, à travers une fenêtre. Ce dispositif souligne la frontière entre intimité et monde extérieur, et transforme la fenêtre en élément central de la composition. Les paysages mer, voilier, horizon, apparaissent filtrés et cadrés, interrogeant notre perception du réel.



Vernissage le 18 octobre à partir de 18h30.

Avec cette participation, la galerie confirme son engagement en faveur de la photographie contemporaine et rejoint la dynamique régionale portée par Phot’Aix. .

Galerie Néa 7 rue Jaubert Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 21 07 10 contact@galerienea.com

English :

Galerie Néa takes part in the Phot?Aix festival for the 1st time, presenting the exhibition À travers by photographer Laurence Biaggi. This series of six images explores the boundary between intimacy and the outside world through the motif of the window.

German :

Die Galerie Néa nimmt zum ersten Mal am Festival Phot?Aix teil und präsentiert die Ausstellung À travers der Fotografin Laurence Biaggi. Diese Serie von sechs Bildern untersucht die Grenze zwischen Intimität und Außenwelt anhand des Motivs des Fensters.

Italiano :

La Galerie Néa partecipa per la prima volta al festival Phot?Aix, presentando la mostra À travers della fotografa Laurence Biaggi. Questa serie di sei immagini esplora il confine tra l’intimità e il mondo esterno attraverso il motivo della finestra.

Espanol :

La Galerie Néa participa por primera vez en el festival Phot?Aix presentando la exposición À travers de la fotógrafa Laurence Biaggi. Esta serie de seis imágenes explora la frontera entre la intimidad y el mundo exterior a través del motivo de la ventana.

