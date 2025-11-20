Phot’Expo

78 rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 10:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-20 2025-11-21 2025-11-22

Regards d’auteurs photographes d’ici et d’ailleurs.

Phot’Expo à Gisors est désormais l’événement annuel incontournable pour les passionnés de photographie, avec une portée qui s’étend bien au-delà des frontières locales. Des photographes talentueux de Normandie, Picardie et Île-de-France vous offrent une exposition riche en surprises et en émerveillements, mettant en avant leurs œuvres primées dans les plus grands concours nationaux et internationaux.

Laissez-vous captiver par cet univers artistique unique, qui ne manquera pas d’éveiller en vous l’envie de partager et de participer à la création photographique. .

78 rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie-gisors.fr

English : Phot’Expo

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Phot’Expo Gisors a été mis à jour le 2025-11-05 par Vexin Normand Tourisme