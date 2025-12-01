Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Photo avec le Père Noël Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Photo avec le Père Noël Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 20 décembre 2025.

Photo avec le Père Noël

Villedieu-les-Poêles Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 09:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :
2025-12-20

Organisé par Villedieu Dynamic.   .

Villedieu-les-Poêles Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Photo avec le Père Noël Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villedieu-les-Poêles