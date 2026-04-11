Photo concert Salle municipale Plougasnou
Photo concert Salle municipale Plougasnou samedi 18 avril 2026.
Plougasnou
Photo concert
Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Projets, échanges et développement propose un soirée de projection des photos d’Irlande de Patrick Beaurain, accompagnées par le groupe de musique celtique de PED.
Soirée à prix libre avec buvette sur place. Ouverture des portes à 19h45. .
Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 51 11 94 20
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English : Photo concert
L’événement Photo concert Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-01 par OT BAIE DE MORLAIX
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