Photo concert Salle municipale Plougasnou

Plougasnou

Photo concert

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Projets, échanges et développement propose un soirée de projection des photos d’Irlande de Patrick Beaurain, accompagnées par le groupe de musique celtique de PED.

Soirée à prix libre avec buvette sur place. Ouverture des portes à 19h45. .

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 51 11 94 20

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English : Photo concert

L’événement Photo concert Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-01 par OT BAIE DE MORLAIX