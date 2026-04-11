Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Photo concert Salle municipale Plougasnou

Photo concert Salle municipale Plougasnou samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle municipale

Adresse : 37 Rue de Primel

Ville : 29630 Plougasnou

Département : Finistère

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Plougasnou

Photo concert

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Projets, échanges et développement propose un soirée de projection des photos d’Irlande de Patrick Beaurain, accompagnées par le groupe de musique celtique de PED.
Soirée à prix libre avec buvette sur place. Ouverture des portes à 19h45.   .

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 51 11 94 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Photo concert

L’événement Photo concert Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-01 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Plougasnou (Finistère)