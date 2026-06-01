Photo dans la photo au jardin botanique, botanical garden in Split, Split

Photo dans la photo au jardin botanique Samedi 6 juin, 10h00 botanical garden in Split Comitat de Split-Dalmatie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Le Jardin botanique de Marjan a été fondé et inauguré en 1951 au sein de l’ancienne École normale supérieure (devenue par la suite l’Académie pédagogique), aujourd’hui rattachée à la Faculté des sciences et des mathématiques de l’Université de Split. Situé sur les pentes sud du Marjan (superficie : 2,6485 ha), il présente un aspect en terrasses, avec des murets en pierres sèches, typique des paysages façonnés par les agriculteurs de Split depuis des siècles. Le Jardin botanique se compose de deux parties : une partie horticole et une partie naturelle abritant de nombreuses espèces végétales cultivées et sauvages, notamment méditerranéennes. Le jardin a connu son apogée jusqu’à la fin des années 1970, comptant alors plus de 2 500 plantes. Une période de stagnation s’en est suivie jusqu’en 2011, date à laquelle le nouveau directeur du Jardin botanique, le professeur Mirko Ruščić, a entrepris, avec l’aide d’étudiants du département de biologie et de chimie, de le nettoyer et de le réaménager. De nombreuses espèces méditerranéennes y ont été plantées et de nombreuses formations y ont été organisées, en particulier lors de la Semaine des jardins botaniques croates. De 2019 à 2023, le Jardin botanique a été rénové et revitalisé dans le cadre du projet européen « Marjan 2020 – Colline du passé, oasis du futur ». Depuis 2025, il est de nouveau ouvert au public. En flânant dans le jardin, on découvre une palette de couleurs variées, on hume différents parfums, notamment ceux des plantes méditerranéennes, et on écoute les sons de la nature. Une visite guidée du jardin est proposée, permettant aux visiteurs de découvrir différents groupes de plantes : médicinales, aromatiques, succulentes, cactus, aquatiques, cultivées, ornementales, arbustes et arbres. Un vase botanique sera également confectionné. L’observation au microscope de micro-organismes dans une goutte d’eau, ainsi que celle des différents types de poils qui recouvrent et protègent les feuilles ou les tiges de certaines espèces, sera également proposée. Des dessins des spécimens observés seront réalisés. Préparé par : Prof. Mirko Ruščić, Ph.D., Directeur du Jardin botanique de Split, Faculté des sciences, Université de Split

botanical garden in Split Cattanijin put 2, 21 000 Split Split 21109 Comitat de Split-Dalmatie

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