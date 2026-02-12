Photo de famille Le Colisée Biarritz

Photo de famille

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Conrad Archambeau, veuf et autoritaire, règne sur sa descendance avec une main de fer. Mais lors d’un déjeuner familial, il lâche une bombe… Ce repas, censé être une simple réunion de famille, devient un champ de bataille où les générations, les colères enfouies et les non-dits se déclarent. Une comédie mordante sur le pouvoir, la transmission, le féminisme, et les illusions d’un homme dépassé par son époque. Drôle, cinglante, bouleversante une fresque familiale qui parle à tous.

Par Théâtre et sens .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200

