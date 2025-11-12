Photo Prints & Books ! Floréal Belleville PARIS

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

mercredi 12 novembre 2025.

PHOTO PRINTS & BOOKS

Le Floréal Belleville est heureux d’organiser une exposition en collaboration avec l’édition Rien Ne Va Plus, qui présentera ses trois dernières publications du 12 au 16 novembre :
– Only You Can Complete Me par Louise Mutrel
– Fresh Summer Breez me par Ruben Montesinos
BLOB par Marion Denoual

Pour l’occasion, nous accueillerons également les éditions de Club del prado, et handshake, ainsi que les expérimentations A2 de Sergej Vutuc et George Booth-Cole

Floréal Belleville, 43 rue des Couronnes, 75020 Paris
Bar & restauration sur place
Vernissage : Mercredi 12 novembre, de 18h à 22h

Exposition ensuite en place jusqu’au dimanche 16 novembre de 11h à 19h.

Du mercredi 12 novembre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :
jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
mercredi
de 18h00 à 22h00
gratuit Tout public.

43 rue des Couronnes, 75020 PARIS
+33143619466 floreal.belleville@gmail.com