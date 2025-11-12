Photo Prints & Books ! Floréal Belleville PARIS

PHOTO PRINTS & BOOKS

Le Floréal Belleville est heureux d’organiser une exposition en collaboration avec l’édition Rien Ne Va Plus, qui présentera ses trois dernières publications du 12 au 16 novembre :

– Only You Can Complete Me par Louise Mutrel

– Fresh Summer Breez me par Ruben Montesinos

– BLOB par Marion Denoual

Pour l’occasion, nous accueillerons également les éditions de Club del prado, et handshake, ainsi que les expérimentations A2 de Sergej Vutuc et George Booth-Cole

Floréal Belleville, 43 rue des Couronnes, 75020 Paris

Bar & restauration sur place

Vernissage : Mercredi 12 novembre, de 18h à 22h

Exposition ensuite en place jusqu’au dimanche 16 novembre de 11h à 19h.

Du mercredi 12 novembre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

mercredi

de 18h00 à 22h00

gratuit Tout public.

+33143619466 floreal.belleville@gmail.com