PhotoBrussels Festival, Hangar, Ixelles

Informations pratiques

PhotoBrussels Festival 21 janvier – 21 février 2027 Hangar Bruxelles-Capitale

Membre Hangar / Gratuit

Standard / 12 €

Plus de 65 ans*/ 10 €

Moins de 26 ans*/ 5 €

Chômeur*/ Enseignant*/ PMR / 5 €

Article 27./ 1,25 €

Moins de 12 ans*/ Gratuit

Visite de groupe / contacter contact@hangar.art

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-21T18:00:00+01:00 – 2027-01-21T20:30:00+01:00

Fin : 2027-02-21T12:00:00+01:00 – 2027-02-21T18:00:00+01:00

PhotoBrussels Festival anime Bruxelles à l’occasion de sa 11e édition, du 21 janvier au 21 février 2027. Lancé en 2016 par Hangar et intégré au réseau européen European Month of Photography, le festival s’impose comme un rendez-vous majeur. Pendant un mois, artistes, professionnels et publics internationaux se retrouvent à travers une programmation riche et plurielle mêlant expositions, conférences, rencontres et ateliers, déployée dans de nombreux lieux à Bruxelles.

Cette édition met également en lumière le Bicentenaire de la Photographie à travers une thématique proposée aux lieux participants comme fil conducteur de la programmation. Sans être imposée, celle-ci inspire de multiples approches : photographie historique, réflexion sur le médium et ses 200 ans d’histoire, évolution des pratiques, expérimentations contemporaines et visions prospectives. Un parcours “Bicentenaire” traverse ainsi le festival et invite les visiteurs à découvrir, au fil des expositions, les multiples façons dont les artistes interrogent l’héritage et l’avenir de la photographie, tout en explorant la ville de Bruxelles à travers ses espaces culturels et artistiques.

Hangar 18 Place du Châtelain, 1050, Bruxelles, Belgique Ixelles 1050 Bruxelles-Capitale +32 (0)2 538 00 85 https://www.hangar.art https://www.instagram.com/hangar.photo/ Hangar est un centre d’art dédié à la photographie invitant à découvrir la photographie contemporaine à travers des expositions soigneusement sélectionnées, une librairie spécialisée, un programme dynamique d’événements et une galerie d’art. La mission du Hangar est de promouvoir et soutenir les artistes émergents et établis de Belgique, d’Europe et d’ailleurs. En tant que centre d’art photographique innovant, ce lieu offre un espace inspirant et expérimental où artistes et public peuvent se connecter, échanger et s’engager. Inclusif et tourné vers l’avenir, Hangar veille à rester à l’écoute du monde culturel. La diversité de la programmation encourage le public à réfléchir à un large éventail de questions mondiales et à développer un regard critique sur celles-ci. Hangar est également à l’initiative du PhotoBrussels Festival, un festival annuel de photographie ouvert à tous les Bruxellois, Belges et autres visiteurs internationaux.

La mission du Hangar est de promouvoir et soutenir les artistes émergents et établis de Belgique, d’Europe et d’ailleurs. En tant que centre d’art photographique innovant, nous offrons un espace inspirant et expérimental où les artistes et le public peuvent se connecter, échanger et s’engager.

Inclusif et tourné vers l’avenir, Hangar s’engage à rester à l’écoute du monde culturel. La diversité de notre programmation encourage le public à réfléchir et à s’engager à réfléchir et à s’engager sur un large éventail de questions mondiales.

Hangar est également à l’initiative du PhotoBrussels Festival, un festival annuel de photographie ouvert à tous les Bruxellois, Belges et autres visiteurs de la région de Bruxelles-Capitale. Hangar est situé sur la Place du Châtelain, récemment rénovée et entièrement piétonne, facilement accessible par les transports publics.

Tram

Tram 8 et 92 : arrêt « Bailli/Baljuw »

Tram 81 : arrêt « Trinité/Drievuldigheid

Bus

Bus 54 : arrêts « Trinité/Drievuldigheid » & « Bailli/Baljuw »

Bus 60 : arrêt « Washington

Vélo

Station de vélos Villo ! sur la place « Châtelain/Kastelein » (Station nr. 109)

Voiture

Au Hangar, nous sommes de fervents défenseurs de la mobilité verte. Cependant, nous reconnaissons qu’il y a des occasions où cela n’est pas possible. Des parkings publics sont disponibles dans le quartier. Nous vous recommandons de visiter ce site web pour explorer et trouver l’option de stationnement qui répond le mieux à vos besoins.

Train

Hangar se trouve à dix minutes en taxi de la gare centrale et de la gare du Midi de Bruxelles.

PhotoBrussels Festival anime Bruxelles à l’occasion de sa 11e édition, du 21 janvier au 21 février 2027. Lancé en 2016 par Hangar et intégré au réseau européen European Month of Photography, le…

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