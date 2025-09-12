Photoclimat – 3 expositions à l’Académie du Climat ! Académie du climat Paris

Mending the Earth – Shana & Robert ParkeHarrison

Robert et Shana ParkeHarrison forment un duo artistique américain renommé pour leurs photographies mises en scène mêlant performance, sculpture et narration visuelle. Leur travail explore les relations entre l’humain, la nature et la technologie à travers des images poétiques et surréalistes. L’exposition Mending the Earth présente leur série la plus célèbre, The Architect’s Brother (2000), dans laquelle le spectateur découvre un personnage solitaire (interprété par Robert) tentant de réparer un monde en ruine avec des outils absurdes, symbolisant la fragilité écologique et la quête de rédemption. Leurs œuvres sont réalisées en combinant photographie argentique, collage, peinture et construction de décors. Leurs créations ont été exposées dans des institutions prestigieuses telles que le Whitney Museum of American Art, le Los Angeles County Museum of Art et le Mudam au Luxembourg. Ils ont également publié les monographies The Architect’s Brother et Counterpoint.

Le Tour de France des ONG portraits des plus innovantes sur la nature en France par Nicolas Henry présenté par La Fondation Lemarchand, avec le soutien de la Fondation Celsius

En France, plus une personne sur quatre est bénévole dans une association, la quête de générosité et de sens essaime sur tout le territoire. Nicolas Henry a écouté leurs histoires pour les inviter ensuite dans des fresques figuratives et organiques à la frontière du land art, pour lesquelles il convoque le théâtre, les glanages et les chemins transverses. La Fondation Lemarchand pour l’Équilibre entre les Hommes et la Terre soutient des projets associatifs favorisant le respect, la préservation et l’utilisation durable de la nature. Les modes de vie et comportements, la solidarité sociale intergénérationnelle, la sensibilisation, l’éducation et les activités de plein air sont au cœur de sa mission. Nicolas Henry est un artiste photographe, metteur en scène et plasticien français diplômé des Beaux Arts de Paris. Son écriture, très personnelle, se développe à la frontière entre le portrait, le théâtre et l’installation. Il fait jouer des personnages dans des univers oniriques construits par des communautés entières. Ses travaux mixant écriture, photographies, et sculptures ont été exposés dans le monde entier.

Les Expérimentales par Les Filles de la Photo – avec les 5 lauréates : Soum Eveline Bonkoungou, Claire Delfino, Safia Delta, Hélène Jayet et Lydia Saidi

Les Filles de la Photo est le premier réseau professionnel féminin œuvrant en France à la reconnaissance et au rayonnement de la photographie et de tout son écosystème. Fondée en 2017, l’association se veut être un espace de réflexion et d’échange animé par des expertes de l’image. Elle s’engage pour un soutien inconditionnel à la création et la valorisation de tous les métiers de la filière. Prônant l’ouverture, l’équité et l’inclusivité, elle accompagne les mutations du monde de la photographie et promeut un environnement de travail plus juste et respectueux. Co-présidées par Karin Hémar et Céline Michelon, Les Filles de la Photo comptent à ce jour 280 membres représentant plus de 30 métiers.

Lancé en 2020 suite à l’Observatoire de la Mixité Femme-Homme dans la Photographie, Le Mentorat des Filles de la Photo se définit comme un accélérateur de carrières dédié aux femmes photographes. Il a pour but d’accompagner celles-ci dans la réalisation de leurs projets, le développement de leur parcours et de leur donner accès au réseau puissant et aux ressources de l’association. Pendant 15 mois, 5 lauréates bénéficient du suivi expert et personnalisé de marraines membres des Filles de la Photo, avec en point d’orgue l’exposition de restitution « Les Expérimentales » qui aura lieu à la galerie de l’Académie du Climat.

Le Mentorat est soutenu par le ministère de la Culture, la Fnac, Photoclimat, Dahinden et l’ADAGP.

Vernissage le 16 septembre de 18h30 à 20h30 – Venez à la rencontre des artistes !

Ces expositions se tiennent dans le cadre de la 3e troisième édition de la Biennale environnementale et sociale PHOTOCLIMAT, qui se tient pendant un mois au cœur de Paris et en région parisienne. Elle est gratuite et en plein air, accessible à tous les publics, du 12 septembre au 12 octobre 2025

Elle a pour but de donner de la visibilité à des ONG et Fondations à travers l’art photographique valorisant leur travail et les personnes qui s’engagent. À travers un parcours d’expositions artistiques, événements et rencontres portés par des ONG, pour une sensibilisation aux enjeux sociaux et environnementaux de notre temps, grâce à l’art et la culture. Il s’agit de bousculer/créer des prises de conscience pour encourager les dons, le bénévolat et le recrutement des talents.

Hors les murs de l’Académie :

PLACE DE LA CONCORDE – CÔTÉ MADELEINE

Fondation Avril & Juliette-Andréa Elie

Fondation RAJA–Danièle Marcovici & Floriane de Lassée

Fondation Dewavrin Healthcare / RoseUp & Jennifer Dewavrin

Nexira & Nicolas Henry

Tim Flach

APF – Alliance pour la Préservation des Forêts & Gab Mejia

France Terre d’Asile

Prix Photo Sociale – L’Oeil Sensible & Aglaé Bory, Sarah Leduc, Sinawi Medine, Pierre Jarlan

Planet Earth Now : le Earth Flag One

PLACE DE LA CONCORDE – CÔTÉ SEINE

Jojakim Cortis & Adrian Sonderreger

Médecins du Monde & Sandrine Elberg

Petits Frères des Pauvres & Sacha Goldberger

Prince Gyasi

Entourage et Ville de Paris & Sanja Marušić

Fondation Afnic & Bertrand de Miollis

GL Events – Fondation Polygone & James Mollison

Action contre la Faim & Fabeha Monir

Solidarités International : exposition collective

QUAI DE SEINE I

Bloom & Steve Fiehl

IRD & Stéphanie Dozol

Planète Mer & Sarah Anne Johnson

Dahinden – Prix Photo Une Autre Empreinte

QUAI DE SEINE II

Les Agences de l’Eau & Instapades Studio : Benjamin Gremen et Charlotte Moutier

Fondation Egis & Mathilde Fanet, Camille Gharbi, Nicolas Henry

QUAI DE SEINE III

VNF – Voies Navigables de France

PLACE SAINT-SULPICE

Les Maisons du Voyage – Figaro Magazine & Nicolas Reynard

Du vendredi 12 septembre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/