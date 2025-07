Photogramma aeiette, site de création & d’agroécologie Rennes

Photogramma aeiette, site de création & d’agroécologie Rennes lundi 11 août 2025.

Photogramma 11 – 15 août aeiette, site de création & d’agroécologie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-11T10:00:00 – 2025-08-11T12:00:00

Fin : 2025-08-15T10:00:00 – 2025-08-15T12:00:00

Photogramma, est un parcours en cinq ateliers de récoltes et de photographies réalisées selon d’anciens procédés.

L’anthotype, réalisé à partir de solutions photosensibles élaborées avec des végétaux et le syanotype ; deux procédés de photogrammes travaillés en lien avec le jardin et la biodiversité du quartier.

Les oeuvres seront présentées dans le cadre d’une exposition publique finale

· Accompagné par l’artiste Anita Gauran.

· Coordination: aeïette – site de création & d’agroécologie

Gratuit sur inscription, places limitées

>>> Formulaire d’inscription au parcours 3 >>>

aeiette, site de création & d’agroécologie 12 Cours de Bohême Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://framaforms.org/parcours-3-photogramma-du-lundi-11-au-vendredi-15-aout-5-matinees-de-10h-a-12h-1752537615 »}]

Parcours enfance & jeunesse d’éducation artistique et culturelle, art & nature

Crédit photo: Anita Gauran