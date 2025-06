Photogrammes | Les fabricants de L.R. Phillips & Diane Verspeeten – Le Métropolitain Roubaix 13 juin 2025

Photogrammes | Les fabricants de L.R. Phillips & Diane Verspeeten Le Métropolitain Roubaix 13 juin – 30 août entrée libre

Le B.A.R propose au sein du Métropolitain un accrochage de photogrammes portraits d’artistes et d’habitant.es issus du documentaire poétique « Les Fabricants » de L.R. Phillips & Diane Verspeeten.

**La brasserie Le Métropolitain s’associe au festival URBX 2025 en proposant en partenariat avec le Bureau d’Art et de Recherche et Shit pop Corporation une sélection de portraits issu du documentaire poétique tournée en 16 mm.**

**• Accrochage du vendredi 13 juin au samedi 30 août**

**• Vernissage le vendredi 27 juiin à partir de 19:00**

**• Le samedi 28 juin à partir 19:30 — Diffusions du documentaire toutes les 30’ & Dj set à partir de 21:00 au sein de la Qsp galerie – 112 av Jean Lebas – Rbx**

« Des vestiges vides de la France post-industrielle, une nouvelle ville voit le jour. Cette ville se compose de personnes qui ont besoin de toujours plus d’imagination, d’ingéniosité et d’identité culturelle pour créer ou vivre dans un espace qui comprend les éléments universels dont nous avons besoin pour appeler un lieu notre foyer.

Les Fabricants est un court métrage qui capture une ville en transition : ses communautés qui l’ont récupérée d’un vide industriel, les personnes qui l’ont découverte comme lieu de réalisation de leurs aspirations créatives, mais aussi son inévitable régénération que nous voyons maintenant transformer des morceaux de son infrastructure en un paysage du futur.

Ce film est une peinture en mouvement avec un véritable paysage sonore de voix, de sonorités mécaniques, naturelles ou musicales, qui dépeint un moment bref et unique de l’histoire urbaine moderne, dévoilant délicatement l’humanité, la nature et l’infrastructure qui fabriquent l’âme d’une ville : Roubaix. » (Shit Pop Corporation)

> [Trailer les fabricants](https://vimeo.com/1069520036?share=copy) Réalisation & écriture : L.R. Phillips | Musique originale : Ralph of London Production : Diane Verspeeten & Shit Pop Corporation | Participation : Pictanovo

Le Métropolitain 121 avenue jean lebas 59100 Roubaix 59100 Nord