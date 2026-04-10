Rosis

PHOTOGRAPHES EN HERBE ET PASSIONNÉS DU CAROUX

Hameau de Douch Rosis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Photographes en herbe et passionnés du Caroux.

La Maison du Mouflon vous invite à une journée placée sous le signe de l’image et de la nature !

Il nous reste quelques dernières places pour notre animation exclusive. C’est le moment ou jamais de rejoindre l’aventure pour seulement 25 € ! Réservation obligatoire.

‍♂️ Le programme de votre balade photo

Accompagnés par le regard expert et les conseils avisés de Christian Selmo, partez vous oxygéner sur les sentiers du Caroux. Que vous soyez équipé d’un

Appareil photo de compétition

Smartphone

️ Ou d’un simple jetable pour vous essayer à l’art du cliché…

Réservation obligatoire. .

Hameau de Douch Rosis 34610 Hérault Occitanie +33 6 61 22 96 25 gitesdedouch@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Budding photographers and Caroux enthusiasts.

L’événement PHOTOGRAPHES EN HERBE ET PASSIONNÉS DU CAROUX Rosis a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 ADT34