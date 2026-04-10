PHOTOGRAPHES EN HERBE ET PASSIONNÉS DU CAROUX Rosis
PHOTOGRAPHES EN HERBE ET PASSIONNÉS DU CAROUX Rosis samedi 18 avril 2026.
Rosis
PHOTOGRAPHES EN HERBE ET PASSIONNÉS DU CAROUX
Hameau de Douch Rosis Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Photographes en herbe et passionnés du Caroux.
La Maison du Mouflon vous invite à une journée placée sous le signe de l’image et de la nature !
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♂️ Le programme de votre balade photo
Accompagnés par le regard expert et les conseils avisés de Christian Selmo, partez vous oxygéner sur les sentiers du Caroux. Que vous soyez équipé d’un
Appareil photo de compétition
Smartphone
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Réservation obligatoire. .
Hameau de Douch Rosis 34610 Hérault Occitanie +33 6 61 22 96 25 gitesdedouch@gmail.com
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English :
Budding photographers and Caroux enthusiasts.
L’événement PHOTOGRAPHES EN HERBE ET PASSIONNÉS DU CAROUX Rosis a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 ADT34
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