PHOTOGRAPHIE HÉLÈNE RIVIÈRE, LES SENTIERS DE PAULUS DUNIYA Muret

PHOTOGRAPHIE HÉLÈNE RIVIÈRE, LES SENTIERS DE PAULUS

DUNIYA 128 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-11

Des peintures inspirées des chemins, des sentiers côtiers, les forêts.

Regarder, voir, écouter, entendre un peu ce qui monte de la terre, des oiseaux, des vagues, de la brume, du vent… Le jour ou la nuit. Moments de contemplation ou visions fugitives.

Entrée libre de mercredi à samedi, 14h30 18h, vernissage samedi 14 février à partir de 18h.

Rencontre avec l’artiste samedi 28 février à 16h. .

DUNIYA 128 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie

English :

Paintings inspired by roads, coastal paths and forests.

L’événement PHOTOGRAPHIE HÉLÈNE RIVIÈRE, LES SENTIERS DE PAULUS Muret a été mis à jour le 2025-12-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE