Photographie Les oiseaux du bocage breton vu par Bob Le Faouët

kergustiou Le Faouët Morbihan
Début : 2026-02-23 10:00:00
fin : 2026-02-27 17:00:00
2026-02-23
Photographie. Exposition Photo Ludique les oiseaux du bocage breton vu par Bob du Lundi 23 février au Vendredi 27 février Accès libre de 10h/12h-14h/17h avec jeux pour les enfants. Du lundi 23 au vendredi 27 février, de 10 h à 12 h , de 14 h à 17 h, Accueil au Domaine des Chimères, kergustiou, Le Saint. Gratuit. Contact 06 18 58 19 21, contact@domaine-des-chimeres.com, http://www.domaine-des-chimeres.com. .
kergustiou Le Faouët 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21
