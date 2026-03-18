Photographie nature au Roc d’Enfer

Lathus-Saint-Rémy Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le CPIE Val de Gartempe vous propose tous les mois de découvrir le Roc d’Enfer autrement.

Ce mois-ci la photographie nature est à l’honneur. Le CPIE Val de Gartempe sera accompagné par le Club photo de Saulgé pour appréhender la nature sous un nouvel angle.

RDV au parking du Roc d’Enfer. Prévoir chaussures adaptées à la randonnée et matériels photographiques (appareil photo, trépied…).

Gratuit. Tous publics. Inscription obligatoire (places limitées) et Renseignement au 05.49.91.71.54. .

Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54 cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

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English : Photographie nature au Roc d’Enfer

L’événement Photographie nature au Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne