Photographier la faune avec éthique RDV à la Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Photographier la faune avec éthique

RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Lecture des traces et indices en forêt, techniques d’approche et d’affût pour éviter le dérangement, connaissances et respect de la biologie des espèces. Animé par Caroline Henry Gratuit pour les -12 ans

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RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

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English :

Reading tracks and clues in the forest, approach and stalking techniques to avoid disturbance, knowledge and respect for species biology. Led by Caroline Henry Free for under-12s

L’événement Photographier la faune avec éthique Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par Ardennes Tourisme