Photographier la faune avec éthique RDV à la Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Photographier la faune avec éthique RDV à la Maison de la Nature Boult-aux-Bois dimanche 2 août 2026.
Photographier la faune avec éthique
RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif plein
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Lecture des traces et indices en forêt, techniques d’approche et d’affût pour éviter le dérangement, connaissances et respect de la biologie des espèces. Animé par Caroline Henry Gratuit pour les -12 ans
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RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
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English :
Reading tracks and clues in the forest, approach and stalking techniques to avoid disturbance, knowledge and respect for species biology. Led by Caroline Henry Free for under-12s
L’événement Photographier la faune avec éthique Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par Ardennes Tourisme