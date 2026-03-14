Photographier la petite faune de la mare RDV au parking de la Linette Boult-aux-Bois
Photographier la petite faune de la mare RDV au parking de la Linette Boult-aux-Bois samedi 4 juillet 2026.
Photographier la petite faune de la mare
RDV au parking de la Linette Etang de la Linette Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif plein
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Découverte de la proxi et macrophotographie des papillons, libellules, et batraciensAnimé par Béatrice Bourga Gratuit -12 ans
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RDV au parking de la Linette Etang de la Linette Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
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English :
Discover the proxi and macrophotography of butterflies, dragonflies and amphibiansLed by Béatrice Bourga Free -12 years old
L’événement Photographier la petite faune de la mare Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par Ardennes Tourisme